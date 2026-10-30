'मिर्जापुर: द मूवी' एक्सटेंडेड कट के साथ OTT पर स्ट्रीम हुई

'मिर्जापुर: द मूवी' का OTT पर हुआ प्रीमियर, जानिए कहां दिखेगा मुन्ना-गुड्‌डू का भौकाल

लेखन ज्योति सिंह 10:53 am Oct 30, 202610:53 am

क्या है खबर?

अली फजल और पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' ने एक्सटेंडेड कट के साथ OTT पर दस्तक दे दी है। 3 सीरीज के जरिए अपार सफलता प्राप्त करने के बाद, निर्माताओं ने मिर्जापुर की कहानी को फिल्म का रूप दिया और इसे 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया। इसने शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनियाभर में करीब 339 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म अब दर्शकों के लिए OTT पर उपलब्ध है।