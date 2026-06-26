'मिर्जापुर: द मूवी' के पोस्टर आए सामने बबलू, कंपाउंडर और बबन बबुआ का खूंखार अवतार देख उड़े लोगों के होश

'मिर्जापुर: द मूवी' में कौन निभा रहा है क्या भूमिका?

जितेंद्र बबलू पंडित के किरदार में हैं और वे हथियार पकड़े दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी एक बार फिर इंटेंस कंपाउंडर के रूप में लौट रहे हैं, वहीं रवि किशन बबन बबुआ बनकर एक दमदार अवतार में दिखेंगे।

इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है।

यह फिल्म 4 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी।