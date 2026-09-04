'मिर्जापुर: द मूवी' का सिनेमाघरों में 'धमाका', जानिए पहले दिन कितनी करेगी कमाई?
'मिर्जापुर: द मूवी' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जो दर्शकों को हिट वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के पहले सीजन के एपिसोड 6 और एपिसोड 7 के बीच की खतरनाक दुनिया में फिर से ले जा रही है।
फिल्म में पंकज त्रिपाठी एक बार फिर कलीन भैया के रूप में लौटे हैं, दिव्येंदु मुन्ना त्रिपाठी के किरदार में दिखेंगे और श्वेता त्रिपाठी शर्मा ने गोलू गुप्ता की भूमिका फिर से निभाई है।
इस बार रवि किशन भी एक अहम किरदार में शामिल हुए हैं, जिससे पूरी कास्ट में एक नई जान आ गई है।
'मिर्जापुर' पहले दिन कर सकती है इतनी कमाई
गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के बहुत कम बदलावों के बाद भी अपना असली और दमदार तेवर बरकरार रख पाई है।
फिल्म से उम्मीद है कि यह पहले दिन 25 करोड़ की कमाई करेगी। अगर दर्शकों का इसे खूब प्यार मिला, तो यह आंकड़ा 30 करोड़ तक भी पहुंच सकता है।
जन्माष्टमी की छुट्टी का फायदा मिलने और भारतीय स्ट्रीमिंग की पहली फ्रैंचाइजी होने की वजह से, जो बड़े पर्दे पर आई है, दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है।
पंकज त्रिपाठी ने बताया कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको 'मिर्जापुर' का पुराना जानकार होने की जरूरत नहीं है। इसे ऐसे बनाया गया है कि सब लोग एक साथ बैठकर इसका आनंद ले सकें।