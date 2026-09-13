‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, दुनियाभर में कमाई 245 करोड़ के पार
'मिर्जापुर द मूवी' अपनी लोकप्रिय वेब सीरीज की स्पिन-ऑफ फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। सिर्फ 9 दिनों में ही इसने दुनियाभर में कुल 245.19 करोड़ की कमाई कर ली है। गुरमीत सिंह ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और पुनीत कृष्णा ने इसकी कहानी लिखी है। ये फिल्म 'मिर्जापुर' के पहले सीजन के एपिसोड 6 और 7 के बीच की कहानी बताती है, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अपने खास किरदारों में फिर से नजर आ रहे हैं।
‘मिर्जापुर द मूवी’ की कमाई में जबरदस्त उछाल
फिल्म ने शनिवार को कमाई के मामले में बड़ी बढ़त हासिल की। भारत में एक दिन में इसकी कमाई 31.6 प्रतिशत बढ़ी। ज्यादा शो मिलने और ऑक्यूपेंसी 29 फीसदी से बढ़कर 37 फीसदी होने से फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई 170.45 करोड़ रुपये हो गई है। विदेशों से फिल्म ने 42 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसकी कहानी वेब सीरीज के पहले सीजन के छठे और सातवें एपिसोड के बीच की घटनाओं पर आधारित है।