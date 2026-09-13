‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, दुनियाभर में कमाई 245 करोड़ के पार

'मिर्जापुर द मूवी' अपनी लोकप्रिय वेब सीरीज की स्पिन-ऑफ फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। सिर्फ 9 दिनों में ही इसने दुनियाभर में कुल 245.19 करोड़ की कमाई कर ली है। गुरमीत सिंह ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और पुनीत कृष्णा ने इसकी कहानी लिखी है। ये फिल्म 'मिर्जापुर' के पहले सीजन के एपिसोड 6 और 7 के बीच की कहानी बताती है, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अपने खास किरदारों में फिर से नजर आ रहे हैं।