सिर्फ 7 दिन में 200 करोड़ पार, 'मिर्जापुर: द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास
पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु जैसे दमदार कलाकारों वाली फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' ने रिलीज होने के ठीक एक हफ्ते के भीतर ही दुनियाभर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है।
यह फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में आई थी। अकेले भारत में इसने 148 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के सिंगल-स्क्रीन थिएटरों में जबरदस्त भीड़ जुटाई, जिससे यह दर्शकों के लिए एक खास अनुभव बन गई।
'मिर्जापुर: द मूवी' ने दुनियाभर में कमाए 213 करोड़ रुपए
फिल्म ने पूरे हफ्ते अपनी दमदार कमाई का सिलसिला जारी रखा। सिर्फ गुरुवार को ही इसने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया।
पूरे भारत में रात के शो में खूब भीड़ देखने को मिली, जहां देशभर में 43 प्रतिशत ऑक्युपेंसी दर्ज की गई। वहीं लखनऊ और जयपुर जैसे शहरों में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया।
अब दुनियाभर में 213 करोड़ रुपए की कुल कमाई के साथ, 'मिर्जापुर: द मूवी' इस साल की हिंदी फिल्मों में पांचवें नंबर पर आ गई है।
भारत और विदेश दोनों जगहों पर मिले मजबूत आंकड़ों की बदौलत यह अब टॉप तीन में जगह बनाने की तैयारी कर रही है।