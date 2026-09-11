सिर्फ 7 दिन में 200 करोड़ पार, 'मिर्जापुर: द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

फिल्म ने पूरे हफ्ते अपनी दमदार कमाई का सिलसिला जारी रखा। सिर्फ गुरुवार को ही इसने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया।

पूरे भारत में रात के शो में खूब भीड़ देखने को मिली, जहां देशभर में 43 प्रतिशत ऑक्युपेंसी दर्ज की गई। वहीं लखनऊ और जयपुर जैसे शहरों में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया।

अब दुनियाभर में 213 करोड़ रुपए की कुल कमाई के साथ, 'मिर्जापुर: द मूवी' इस साल की हिंदी फिल्मों में पांचवें नंबर पर आ गई है।

भारत और विदेश दोनों जगहों पर मिले मजबूत आंकड़ों की बदौलत यह अब टॉप तीन में जगह बनाने की तैयारी कर रही है।