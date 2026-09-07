'मिर्जापुर: द मूवी' ने दुनिया भर में मचाया धमाल, 3 दिन में कमाए इतने करोड़
फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। महज 3 दिनों में इस फिल्म ने दुनिया भर में 132.35 करोड़ का बड़ा आंकड़ा छू लिया है।
गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अपने जाने-पहचाने किरदारों में वापसी कर रहे हैं।
फिल्म की इस शानदार कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी फिल्म को सफल बनाने के लिए केवल बड़े सितारों की जरूरत नहीं होती।
'मिर्जापुर' ने वीकेंड पर अकेले भारत में कमाए इतने करोड़
सिर्फ भारत में ही, फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर 93.75 करोड़ की शानदार कमाई की है। इसकी कमाई में रोज बढ़ोतरी देखने को मिली और रविवार को तो सिनेमाघरों में 60% से ज्यादा सीटें भरी हुई थीं।
बात करें विदेशी दर्शकों की, तो उन्होंने भी इस फिल्म को खूब प्यार दिया, जिसके चलते तीसरे दिन दुनियाभर की कमाई में 7 करोड़ का और इजाफा हुआ।
मिर्जापुर का वेब सीरीज से सीधे बड़े पर्दे पर आकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना भारतीय सिनेमा के लिए एक नया अध्याय लिख रहा है। यह साफ बताता है कि कालीन भैया और गुड्डू पंडित जैसे किरदारों को दर्शक कितना पसंद करते हैं।