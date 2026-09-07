'मिर्जापुर: द मूवी' ने दुनिया भर में मचाया धमाल, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

सिर्फ भारत में ही, फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर 93.75 करोड़ की शानदार कमाई की है। इसकी कमाई में रोज बढ़ोतरी देखने को मिली और रविवार को तो सिनेमाघरों में 60% से ज्यादा सीटें भरी हुई थीं।

बात करें विदेशी दर्शकों की, तो उन्होंने भी इस फिल्म को खूब प्यार दिया, जिसके चलते तीसरे दिन दुनियाभर की कमाई में 7 करोड़ का और इजाफा हुआ।

मिर्जापुर का वेब सीरीज से सीधे बड़े पर्दे पर आकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना भारतीय सिनेमा के लिए एक नया अध्याय लिख रहा है। यह साफ बताता है कि कालीन भैया और गुड्डू पंडित जैसे किरदारों को दर्शक कितना पसंद करते हैं।