'मिर्जापुर' फैंस के लिए खुशखबरी, 3 घंटे 17 मिनट की फिल्म में होगी गद्दी के लिए खूनी जंग, मिला 'A' सर्टिफिकेट

'मिर्जापुर' के फैंस के लिए खुशखबरी है। निर्देशक गुरमीत सिंह की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। CBFC ने इसे 'A' (एडल्ट) सर्टिफिकेट दिया है। 3 घंटे 17 मिनट की इस फिल्म में मिर्जापुर की गद्दी को लेकर खूंखार जंग देखने को मिलेगी।

कहानी में पुराने दुश्मनों की वापसी होगी और सत्ता के लिए हिंसक भिड़ंत देखने को मिलेगी। फिल्म में कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू (अली फजल), मुन्ना (दिव्येंदु), गोलू (श्वेता त्रिपाठी) और बबलू पंडित के किरदार में जितेंद्र कुमार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।