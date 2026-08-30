'मिर्जापुर' फैंस के लिए खुशखबरी, 3 घंटे 17 मिनट की फिल्म में होगी गद्दी के लिए खूनी जंग, मिला 'A' सर्टिफिकेट
'मिर्जापुर' के फैंस के लिए खुशखबरी है। निर्देशक गुरमीत सिंह की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। CBFC ने इसे 'A' (एडल्ट) सर्टिफिकेट दिया है। 3 घंटे 17 मिनट की इस फिल्म में मिर्जापुर की गद्दी को लेकर खूंखार जंग देखने को मिलेगी।
कहानी में पुराने दुश्मनों की वापसी होगी और सत्ता के लिए हिंसक भिड़ंत देखने को मिलेगी। फिल्म में कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू (अली फजल), मुन्ना (दिव्येंदु), गोलू (श्वेता त्रिपाठी) और बबलू पंडित के किरदार में जितेंद्र कुमार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।
'मिर्जापुर' के 3 सीजनों की कहानी को आगे बढ़ाएगी ये फिल्म
ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो की ब्लॉकबस्टर सीरीज 'मिर्जापुर' के तीनों सीजनों की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो अपनी दमदार एक्टिंग, बेबाक अंदाज और थ्रिलर के लिए जानी जाती है। अगर आपको थ्रिलर और एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो 'मिर्जापुर' की इस लड़ाई को सिनेमाघरों में बड़े पर्दे पर देखना बिल्कुल मत भूलिए।