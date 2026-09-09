'मिर्जापुर द मूवी' की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता, फिल्म ने 5 दिन में कमा डाले इतने करोड़
सीरीज पर आधारित 'मिर्जापुर द मूवी' ने धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म ने 5 दिनों में ही दुनिया भर से लगभग 180 करोड़ बटोर लिए हैं।
पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु जैसे बड़े कलाकारों से सजी इस फिल्म ने मंगलवार (8 सितंबर, 2026) तक पूरे भारत में 125.60 करोड़ का कारोबार कर लिया था। यह जानकारी सैक्निल्क (सैक्निल्क) के मुताबिक है।
'मिर्जापुर द मूवी' ने पहले दिन कमाए इतने करोड़
इस फिल्म ने पहले ही दिन से उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। पहले दिन इसने 25.75 करोड़ की कमाई की, जबकि इसका अनुमान 18-20 करोड़ था।
वीकेंड पर भी इसका प्रदर्शन जबरदस्त रहा, जहां शनिवार को 32 करोड़ और रविवार को 36 करोड़ की कमाई दर्ज की है। सोमवार और मंगलवार को भी फिल्म ने अच्छी-खासी रकम अपनी झोली में डाली।
देश में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसे हिंदी भाषी राज्यों में फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला है।
2018 की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म मिर्जापुर की दुनिया के गहरे सत्ता संघर्ष और धोखेबाजी को दिखाती है। फिल्म ने फैंस को वही रोमांच दिया है जो उन्हें मूल सीरीज में पसंद आया था।