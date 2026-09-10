'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर कोहराम, पहले हफ्ते में ही 200 करोड़ छूने के करीब
गुरुमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' थिएटरों में अपने पहले हफ्ते के खत्म होने से पहले ही दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के बेहद करीब है।
4 सितंबर को रिलीज हुई यह फिल्म पॉपुलर वेब सीरीज पर आधारित है। इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और रवि किशन जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं।
इस फिल्म ने पहले दिन 25.75 करोड़ रुपये की शानदार शुरुआत की थी और पूरे हफ्ते इसकी कमाई का सिलसिला जारी रहा।
'मिर्जापुर: द मूवी' ने दुनियाभर में कमाए इतने करोड़
6 दिन फिल्म ने देशभर के 10,705 शो से 12.3 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इसके साथ ही, भारत में इसकी कुल कमाई 137.65 करोड़ रुपये नेट (164.43 करोड़ रुपये ग्रॉस) पहुंच गई।
विदेशों से भी इसे 2 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिससे इसकी कुल वैश्विक कमाई अब तक 193.43 करोड़ रुपये हो गई है।
फिल्म के बड़े कलाकारों और ओरिजिनल सीरीज की जबरदस्त चर्चा के दम पर 'मिर्जापुर: द मूवी' आगे भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने को तैयार है।