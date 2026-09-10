'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर कोहराम, पहले हफ्ते में ही 200 करोड़ छूने के करीब

6 दिन फिल्म ने देशभर के 10,705 शो से 12.3 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इसके साथ ही, भारत में इसकी कुल कमाई 137.65 करोड़ रुपये नेट (164.43 करोड़ रुपये ग्रॉस) पहुंच गई।

विदेशों से भी इसे 2 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिससे इसकी कुल वैश्विक कमाई अब तक 193.43 करोड़ रुपये हो गई है।

फिल्म के बड़े कलाकारों और ओरिजिनल सीरीज की जबरदस्त चर्चा के दम पर 'मिर्जापुर: द मूवी' आगे भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने को तैयार है।