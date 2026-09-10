'मिर्जापुर द मूवी' की OTT रिलीज की जानकारी आई सामने

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6 दिनों में 135 करोड़ की दमदार कमाई की है। अब माना जा रहा है कि यह 250 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी।

जितेंद्र कुमार ने विक्रांत मैसी की जगह ली है। उनके साथ रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी शर्मा और रवि किशन भी शामिल हुए हैं।

यह कहानी मिर्जापुर की सत्ता के लिए होने वाले संघर्षों की और भी गहरी पड़ताल करती है, जहां लड़ाइयां पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो जाएंगी।