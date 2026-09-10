'मिर्जापुर द मूवी' की OTT रिलीज की जानकारी आई सामने
मनोरंजन
थिएटर में 'मिर्जापुर: द मूवी' देखने से चूक गए हैं? तो अच्छी खबर है कि अब यह अमेजन प्राइम वीडियो पर आ रही है।
पुनीत कृष्णा के लेखन और गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म वहीं से शुरू होती है, जहां सीरीज खत्म हुई थी।
इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अपने उन्हीं लोकप्रिय किरदारों में वापस दिखेंगे।
'मिर्जापुर: द मूवी' ने कमाए इतने करोड़
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6 दिनों में 135 करोड़ की दमदार कमाई की है। अब माना जा रहा है कि यह 250 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी।
जितेंद्र कुमार ने विक्रांत मैसी की जगह ली है। उनके साथ रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी शर्मा और रवि किशन भी शामिल हुए हैं।
यह कहानी मिर्जापुर की सत्ता के लिए होने वाले संघर्षों की और भी गहरी पड़ताल करती है, जहां लड़ाइयां पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो जाएंगी।