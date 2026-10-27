IMDb पर 'मिर्जापुर'-'स्कैम 1992' ने मचाई धूम, दशक की सर्वश्रेष्ठ सूची में नेटफ्लिक्स का दबदबा
मनोरंजन
अगर आप पिछले कुछ सालों के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भारतीय शो की बात करें, तो 'मिर्जापुर' और 'स्कैम 1992' बाकी सबसे कहीं आगे निकल गए हैं।
इन दोनों ने 2016 से 2026 तक की IMDb की सूची में सबसे ऊपर जगह बनाई है। इनमें 'मिर्जापुर' 9 बार इस सूची में शामिल हुई, जबकि 'स्कैम 1992' को 5 बार इस सूची में जगह मिली।
साफ है कि इन दोनों सीरीज ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है।
नेटफ्लिक्स की 18 सीरीज IMDb सूची में सबसे आगे
इस दशक में नेटफ्लिक्स ने IMDb की सूची में अपनी 18 हिट सीरीज के साथ स्ट्रीमिंग की दौड़ में बाजी मारी है।
उसके ठीक पीछे अमेजान प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर रहे हैं। टॉप शो की बात करें, तो इनमें 'द फैमिली मैन' और 'सेक्रेड गेम्स' भी शामिल हैं।
इस रिपोर्ट में पंकज त्रिपाठी और अली फजल को 'स्ट्रीमिंग के MVP' का खिताब दिया गया है।