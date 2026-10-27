IMDb पर 'मिर्जापुर'-'स्कैम 1992' ने मचाई धूम, दशक की सर्वश्रेष्ठ सूची में नेटफ्लिक्स का दबदबा

अगर आप पिछले कुछ सालों के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भारतीय शो की बात करें, तो 'मिर्जापुर' और 'स्कैम 1992' बाकी सबसे कहीं आगे निकल गए हैं।

इन दोनों ने 2016 से 2026 तक की IMDb की सूची में सबसे ऊपर जगह बनाई है। इनमें 'मिर्जापुर' 9 बार इस सूची में शामिल हुई, जबकि 'स्कैम 1992' को 5 बार इस सूची में जगह मिली।

साफ है कि इन दोनों सीरीज ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है।