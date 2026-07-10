आदित्य रॉय कपूर की नई फिल्म का हुआ ऐलान, 'आशिकी 2' के बाद मिलाप जावेरी संग करेंगे काम
मनोरंजन
आदित्य रॉय कपूर एक नई फिल्म में काम करने की तैयारी में हैं। इस फिल्म को निर्देशक मिलाप जावेरी बना रहे हैं, जिन्होंने इसे 'जबरदस्त, एक्शन से भरपूर, लव स्टोरी' बताया है।
इस फिल्म का निर्माण भूषण कुमार कर रहे हैं। आदित्य इस फिल्म में एक भावुक और जटिल किरदार में दिखेंगे।
मिलाप का कहना है कि 'आशिकी 2' के बाद से ही आदित्य ने अपने किरदारों के प्यार और दर्द से दर्शकों को खूब जोड़ा है। इसीलिए इस किरदार के लिए वे सबसे उपयुक्त हैं।
आदित्य की फिल्म 2027 में होगी रिलीज
फिल्म में जबरदस्त रोमांस, रोमांचक एक्शन दृश्य और दिल को छू लेने वाला संगीत देखने को मिलेगा।
'आशिकी 2' जैसी हिट फिल्में दे चुके आदित्य और भूषण इस फिल्म के जरिए एक बार फिर साथ काम करेंगे।
इस साल के आखिर में इसकी शूटिंग शुरू होगी और 2027 में रिलीज होने की योजना है। आने वाले समय में प्रशंसकों के लिए एक बड़ी सौगात का इंतजार है।