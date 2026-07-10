आदित्य रॉय कपूर की नई फिल्म का हुआ ऐलान, 'आशिकी 2' के बाद मिलाप जावेरी संग करेंगे काम मनोरंजन Jul 10, 2026

आदित्य रॉय कपूर एक नई फिल्म में काम करने की तैयारी में हैं। इस फिल्म को निर्देशक मिलाप जावेरी बना रहे हैं, जिन्होंने इसे 'जबरदस्त, एक्शन से भरपूर, लव स्टोरी' बताया है।

इस फिल्म का निर्माण भूषण कुमार कर रहे हैं। आदित्य इस फिल्म में एक भावुक और जटिल किरदार में दिखेंगे।

मिलाप का कहना है कि 'आशिकी 2' के बाद से ही आदित्य ने अपने किरदारों के प्यार और दर्द से दर्शकों को खूब जोड़ा है। इसीलिए इस किरदार के लिए वे सबसे उपयुक्त हैं।