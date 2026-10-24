दलेर मेहंदी विवाद में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने संभाला मोर्चा, अगली बार सम्मान से होगा स्वागत

दलेर के लंबे सफल करियर का जिक्र कर मीका बोने थे कि उनके भाई का नाम कभी शराब से नहीं जुड़ा। उन्होंने खराब तबीयत के बावजूद अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता निभाई।

मीका ने नशे के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने माना कि फीस देने के नाते मंत्री को शो की गुणवत्ता पर सवाल उठाने का हक है, लेकिन शराब पीने का आरोप गलत है, वहीं मंत्री सुबोध उनियाल का कहना था कि नवरात्रि उत्सव में नशे में प्रस्तुति देना अनुचित है।