मीका सिंह ने खोला पसंदीदा गाने का राज, बताया 'भीगी भीगी रातों में' बना था बस यूं ही
मनोरंजन
मीका सिंह और राई लक्ष्मी के गाने 'भीगी भीगी रातों में' के पीछे की कहानी बेहद सहज और अनायास है। मीका ने तो इसे अपने सबसे पसंदीदा गानों में से एक बताया है।
यह दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे अच्छी चीजें बिना किसी योजना के ही बन जाती हैं।
मीका और राई के गाने में यह है खास
यह गाना मीका और राई के बीच आई उस पलभर की रचनात्मकता को दिखाता है। यह इस बात का सबूत है कि अच्छा संगीत बनाने के लिए हमेशा महीनों की योजना की जरूरत नहीं होती।
कभी-कभी सिर्फ अच्छी संगत और एक खुला दिमाग ही काफी होता है।