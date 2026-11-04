मीका सिंह ने खोला पसंदीदा गाने का राज, बताया 'भीगी भीगी रातों में' बना था बस यूं ही

मीका सिंह और राई लक्ष्मी के गाने 'भीगी भीगी रातों में' के पीछे की कहानी बेहद सहज और अनायास है। मीका ने तो इसे अपने सबसे पसंदीदा गानों में से एक बताया है।

यह दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे अच्छी चीजें बिना किसी योजना के ही बन जाती हैं।