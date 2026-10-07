मीका सिंह ने खरीदी लग्जरी कैडिलैक एस्केलेड SUV, चुकाए पूरे इतने करोड़

मशहूर गायक मिका सिंह ने अपनी गाड़ियों के शानदार कलेक्शन में एक और बेहद खास कैडिलैक एस्केलेड SUV को शामिल किया है।

इस गाड़ी की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। दरअसल, कैडिलैक कंपनी भारत में आधिकारिक तौर पर अपनी गाड़ियां नहीं बेचती है और इसका आयात भी बहुत सीमित संख्या में होता है।

इसलिए सड़क पर इसे देख पाना किसी अजूबे से कम नहीं। इस नई खरीद का खुलासा गायक गुरदीप मेहंदी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट से हुआ है, जिसमें उन्होंने इस गाड़ी की डिलीवरी की तस्वीरें साझा की हैं।