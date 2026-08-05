मिशेल फेफर ने फिल्मों के लीड रोल को कहा 'ना', बोलीं- 'टीवी के प्रोजेक्ट्स में आता है ज्यादा मजा'
68 साल की मशहूर अदाकारा मिशेल फेफर ने हाल ही में बताया है कि अब उन्हें फिल्मों में मुख्य किरदार निभाने में कोई खास रुचि नहीं है।
उनकी दिलचस्पी अब ऐसे टीवी प्रोजेक्ट्स में है, जिनमें कई कलाकार साथ काम करते हैं। एमी पैनल में उन्होंने कहा, 'मैं अब किसी और फिल्म में मुख्य भूमिका नहीं करना चाहती हूं, मुझे सिर्फ एनसेंबल (कई कलाकारों वाले) प्रोजेक्ट्स ही करने हैं। इनमें काम करने में बहुत मजा आता है।'
उनका यह फैसला हाल ही में ऐप्पल टीवी के 'मार्गोज गॉट मनी ट्रबल्स' और 'द मैडिसन' में उनके काम के बाद आया है, बता दें कि 'द मैडिसन' पैरामाउंट' पर स्ट्रीम होता है।
मिशेल ने की 'मार्गोज गॉट मनी ट्रबल्स' की तारीफ
ऐप्पल टीवी पर स्ट्रीम हो रहे शो 'मार्गोज गॉट मनी ट्रबल्स' के बारे में बात करते हुए मिशेल मिशेल ने इसके जटिल किरदारों की खूब तारीफ की।
उन्होंने टीवी पर महिला-केंद्रित कहानियों के असर और उनकी ताकत के बारे में भी बताया। मिशेल ने एल फेनिंग के साथ काम करने के अपने अनुभव को भी साझा किया और उन्हें बहुत ही अच्छे दिल वाली और खुशमिजाज अभिनेत्री कहा।
वहीं, एल फेनिंग ने भी मिशेल के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा, 'हम इस सेट पर इन दोनों किरदारों को निभाते हुए बहुत करीब आ गए थे।'
अगर आप इन दोनों की शानदार केमिस्ट्री एक साथ देखना चाहते हैं, तो यह शो आपके लिए एक बढ़िया चुनाव हो सकता है।