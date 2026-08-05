मिशेल फेफर ने फिल्मों के लीड रोल को कहा 'ना', बोलीं- 'टीवी के प्रोजेक्ट्स में आता है ज्यादा मजा'

ऐप्पल टीवी पर स्ट्रीम हो रहे शो 'मार्गोज गॉट मनी ट्रबल्स' के बारे में बात करते हुए मिशेल मिशेल ने इसके जटिल किरदारों की खूब तारीफ की।

उन्होंने टीवी पर महिला-केंद्रित कहानियों के असर और उनकी ताकत के बारे में भी बताया। मिशेल ने एल फेनिंग के साथ काम करने के अपने अनुभव को भी साझा किया और उन्हें बहुत ही अच्छे दिल वाली और खुशमिजाज अभिनेत्री कहा।

वहीं, एल फेनिंग ने भी मिशेल के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा, 'हम इस सेट पर इन दोनों किरदारों को निभाते हुए बहुत करीब आ गए थे।'

अगर आप इन दोनों की शानदार केमिस्ट्री एक साथ देखना चाहते हैं, तो यह शो आपके लिए एक बढ़िया चुनाव हो सकता है।