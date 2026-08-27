'माइकल' की OTT रिलीज की तारीक आई सामने, जानिए कहां देख सकेंगे

बहुचर्चित बायोपिक 'माइकल', जिसमें जाफर जैक्सन ने अपने मशहूर चाचा का किरदार निभाया है, भारत में जियो हॉटस्टार के 'द पीकॉक हब' पर 29 अगस्त को रिलीज होगी।

यह रिलीज माइकल जैक्सन के जन्मदिन के ठीक मौके पर होगी। एंटोनी फुक्वा के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत की पहले ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली म्यूजिकल फिल्म बन चुकी है।

जियो हॉटस्टार ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में फैंस से कहा है, 'उन स्टेप्स का जश्न मनाइए जिन्होंने दुनिया को अपना दीवाना बना दिया, उस संगीत को महसूस कीजिए जिसने कई पीढ़ियों को नई पहचान दी और इस सबके पीछे की पूरी यात्रा को देखिए।'