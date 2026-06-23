धीमी शुरुआत के बावजूद ऑब्सेशन ने किया कमाल, तोड़ा 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' का रिकॉर्ड मनोरंजन Jun 23, 2026

माइकल जॉनस्टन और इंडे नवार्रेट अभिनीत सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

इसने रयान गोसलिंग के 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 29 मई, 2026 को रिलीज हुई 'ऑब्सेशन' की कहानी बेयर नाम के एक संगीत स्टोर कर्मचारी के इर्द-गिर्द घूमती है।

वह अपनी दोस्त निक्की का प्यार जीतने के लिए एक जोखिम भरा और सुपरनैचुरल कदम उठाता है, जिसके बाद उसे बेहद डरावने अंजाम भुगतने पड़ते हैं।

फिल्म ने कुल 77.96 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसने 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' के 75.22 करोड़ की कमाई को पीछे छोड़ दिया है।