माइकल जैक्सन के गानों ने फिर रचा इतिहास

माइकल जैक्सन का गीत चार्ट पर बोलबाला, फिर बने दुनिया के नंबर-1 कलाकार

लेखन ज्योति सिंह 02:56 pm May 05, 202602:56 pm

क्या है खबर?

'किंग ऑफ पॉप' के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन एक बार फिर चर्चा में हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उनकी बायोपिक फिल्म 'माइकल' है, जो 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके जरिए गायक ने अपनी मौत के बाद भी दुनिया का नंबर-1 कलाकार होने का खिताब हासिल कर लिया है। दरअसल फिल्म में मौजूद उनके गानों 'बीट इट', 'बिली जीन' और 'बैड' ने गीत चार्ट कब्जा जमाकर अन्य पॉप सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया है।