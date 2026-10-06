माइकल डगलस ने की जिंदगी के उतार-चढ़ावों पर खुलकर बात, जानिए क्या कहा?
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माइकल डगलस ने आज अपना संस्मरण, 'वन हेलुवा राइड' जारी किया है।
यह किताब एक कार प्रेमी बच्चे से लेकर हॉलीवुड लीजेंड बनने तक के उनके सफर को बयां करती है। इसमें उन्होंने शुरुआती करियर की मुश्किलों, ड्रग्स के इस्तेमाल और स्टेज 4 टंग कैंसर से लड़ने जैसे मुश्किल पलों का जिक्र किया है।
वह यह भी बताते हैं कि इन अनुभवों ने उनके पारिवारिक जीवन और प्राथमिकताओं पर क्या असर डाला।
माइकल ने अभिनय का किया विरोध, अब परिवार को देते हैं महत्व
माइकल ने ईमानदारी से बताया है कि शुरुआत में उन्होंने अभिनय का विरोध किया था, भले ही उनके माता-पिता कर्क माइकल और डायना डिल जैसे प्रसिद्ध कलाकार थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने 'वन फ्लू ओवर द कूकूज़ नेस्ट' जैसी हिट फिल्मों से अपना रास्ता बनाया।
अब 82 साल के माइकल परिवार के साथ मजबूत हो रहे अपने रिश्तों और पत्नी कैथरीन जेटा-जोन्स व बच्चों के साथ वक्त बिताने को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।