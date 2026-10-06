माइकल डगलस ने की जिंदगी के उतार-चढ़ावों पर खुलकर बात, जानिए क्या कहा?

माइकल ने ईमानदारी से बताया है कि शुरुआत में उन्होंने अभिनय का विरोध किया था, भले ही उनके माता-पिता कर्क माइकल और डायना डिल जैसे प्रसिद्ध कलाकार थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने 'वन फ्लू ओवर द कूकूज़ नेस्ट' जैसी हिट फिल्मों से अपना रास्ता बनाया।

अब 82 साल के माइकल परिवार के साथ मजबूत हो रहे अपने रिश्तों और पत्नी कैथरीन जेटा-जोन्स व बच्चों के साथ वक्त बिताने को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।