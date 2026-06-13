'माइकल' बनी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली म्यूजिकल बायोपिक, 'बोहेमियन रैप्सोडी' को चटाई धूल

भूमिका

भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया माइकल जैक्सन का किरदार

दर्शकों के इस जबरदस्त प्यार और दीवानगी की एक बड़ी वजह फिल्म के हीरो भी हैं। दरअसल, इस फिल्म में 'किंग ऑफ पॉप' का किरदार किसी बाहरी अभिनेता ने नहीं, बल्कि खुद माइकल जैक्सन के सगे भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया है। 29 वर्षीय जाफर, माइकल के भाई जर्मेन जैक्सन के बेटे हैं। जाफर ने फिल्म में माइकल जैक्सन के किशोरावस्था से लेकर उनके वयस्क होने तक के पूरे सफर को पर्दे पर बेहद संजीदगी से उतारा है।