माइकल जैक्सन की बायोपिक ने रचा इतिहास, बनीं लायंसगेट की सबसे कमाऊ फिल्म; भारत में भी की ताबड़तोड़ कमाई
माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए लायंसगेट की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है।
8 जून, 2026 तक इस फिल्म ने दुनियाभर में 854 मिलियन डॉलर से ज्यादा की शानदार कमाई की है। एंटोनी फुक्वा ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और इसमें जाफर जैक्सन ने अपने मशहूर चाचा का किरदार निभाया है।
यह फिल्म इस साल की एक बड़ी हिट बनकर सामने आई है।
'माइकल' ने भारत में कमाए इतने करोड़ रुपय
यह फिल्म भारत में भी खूब पसंद की गई। इसने 82.16 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया और इसने 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अंग्रेजी फिल्मों में अपनी जगह बनाई।
फराह खान और अनुपम खेर जैसे बॉलीवुड सितारों ने भी इसके सार्वभौमिक संदेश की तारीफ की है। ग्राहम किंग के निर्देशन में बनी 'माइकल' जैक्सन के उदय और उनके स्थायी प्रभाव को गहराई से दर्शाती है।
फिल्म की शानदार सफलता को देखते हुए, लायंसगेट ने पहले ही इसके सीक्वल पर काम शुरू कर दिया है।
इसमें जाफर जैक्सन दोबारा माइकल के किरदार में दिखेंगे और उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को सामने लाएंगे, जो अब तक ज्यादा लोगों को नहीं पता थे।