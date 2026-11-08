मेट गाला 2027: अब दिखेगा जींस-टीशर्ट में फैशन, सामने आई अगले साल की थीम

मेट गाला ने साल 2027 के लिए अपनी थीम में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बार थीम रखी गई है 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी: फैशन और रोजमर्रा की जिंदगी की कविता।'

जॉन गैलियानो के पुराने कलेक्शन को दिखाने के बजाय, अगले साल के इस कार्यक्रम में यह बताया जाएगा कि कैसे डिजाइनर जीन्स, टी-शर्ट और यहां तक कि प्लास्टिक जैसी आम चीजों को भी बेहद आकर्षक फैशन में बदल देते हैं।

3 मई की तारीख अपने कैलेंडर में लिख लें, लेकिन याद रहे, इसमें एंट्री सिर्फ खास न्योते पर ही मिलेगी।