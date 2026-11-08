मेट गाला 2027: अब दिखेगा जींस-टीशर्ट में फैशन, सामने आई अगले साल की थीम
मेट गाला ने साल 2027 के लिए अपनी थीम में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बार थीम रखी गई है 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी: फैशन और रोजमर्रा की जिंदगी की कविता।'
जॉन गैलियानो के पुराने कलेक्शन को दिखाने के बजाय, अगले साल के इस कार्यक्रम में यह बताया जाएगा कि कैसे डिजाइनर जीन्स, टी-शर्ट और यहां तक कि प्लास्टिक जैसी आम चीजों को भी बेहद आकर्षक फैशन में बदल देते हैं।
3 मई की तारीख अपने कैलेंडर में लिख लें, लेकिन याद रहे, इसमें एंट्री सिर्फ खास न्योते पर ही मिलेगी।
मेट गाला को लेकर आलोचना और अपसाइकलिंग
हालांकि, हर कोई इस फैसले से खुश नहीं है। लेखिका डाना थॉमस का मानना है कि मेट गाला ने इस साल दुनिया छोड़ चुके डॉली पार्टन और बॉब मैकी जैसे मशहूर लोगों को श्रद्धांजलि देने का मौका गंवा दिया है। वहीं, स्टाइलिस्ट मारियन क्यूई इस बदलाव को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अब सिर्फ भव्य दिखावे की जगह निजी स्टाइल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।
ऐसे में, एलन होडाकोवा लार्सन और डुरन लैंटिंक जैसे डिजाइनर्स से शानदार रचनात्मक अपसाइकलिंग देखने की उम्मीद है।