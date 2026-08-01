'मेट' से सम्मानित होने वाले दुनिया के तीसरे जीवित डिजाइनर बने जॉन गैलियानो

ये प्रदर्शनी मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटी गई है 'बेयरिंग्स' (उनका सफर, संघर्ष और वापसी), 'होराइजन्स' (इतिहास व कला से मिली प्रेरणा), और 'एटलस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन' (पर्दे के पीछे के स्केचेस और फिटिंग्स)। इस ऐतिहासिक सम्मान के साथ जॉन गैलियानो 'मेट' द्वारा सम्मानित होने वाले दुनिया के तीसरे जीवित डिजाइनर बन गए हैं। इसके साथ ही उनका नाम अब यवे सेंट लॉरेंट और री कावाकुबो जैसे दिग्गजों की कतार में शामिल हो गया है। ये प्रदर्शनी फैशन इंडस्ट्री में गैलियानो के उस क्रांतिकारी योगदान को करीब से समझने का एक बेमिसाल मौका साबित होगी, जिसने फैशन की पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया।