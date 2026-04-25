डांसर मेलिसा बेक्रेफ्ट के घर गूंजने वाली है किलकारी, जस्टिन बीबर के गाने पर डांस कर दी खुशखबरी

हाई स्कूल के प्यार से माता-पिता बनने तक का सफर

मेलिसा और लुइस हाई स्कूल के दिनों से ही साथ हैं। ग्रीनविले, साउथ कैरोलिना से शुरू हुए उनके इस सफर में उन्होंने लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप और करियर के अहम पड़ावों के दौरान हमेशा एक-दूसरे का साथ दिया है। उनकी इस घोषणा के बाद उनके फैंस के साथ-साथ 'हाई स्कूल म्यूजिकल' की कायसी स्ट्रॉ और कारा रोज डिपिएट्रो जैसे सेलिब्रिटीज ने भी उन्हें ढेर सारा प्यार भेजा है। ड्राइववे में वीडियो बनाने से लेकर इस खास खुशी के पल तक पहुंचने का उनका सफर उनके फॉलोअर्स के लिए वाकई प्रेरणादायक है।