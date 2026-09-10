करीना कपूर खान की फिल्म 'दायरा' से 'सच का दायरा' गाना हुआ रिलीज
जंगली पिक्चर्स की आने वाली फिल्म 'दायरा' का गाना 'सच का दायरा' रिलीज हो गया है। इस गाने को महान शायर गुलजार ने लिखा है, अमित त्रिवेदी ने इसे कंपोज किया है और बी प्राक ने अपनी दमदार आवाज दी है।
यह गीत सच्चाई और बदलते नजरिए जैसे विषयों की गहराई में जाता है। फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
'दायरा' के कलाकार और क्रू की टिप्पणियां
करीना ने 'सच का दायरा' को फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा बताया है, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन का कहना है कि यह गाना कहानी के भीतर एक अनोखी आवाज की तरह काम करता है।
अमित ने इस बात पर जोर दिया कि यह गीत कहानी के साथ कितना गहरा जुड़ाव रखता है, वहीं बी प्राक ने बताया कि गाने में उन्होंने ताकत और हल्की भावनाओं के बीच किस तरह तालमेल बिठाया।
गुलजार ने यह साफ किया कि उनके लिखे शब्द सच्चाई की बदलती हुई पहचान को बखूबी उकेरते हैं। 'दायरा' अब सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।