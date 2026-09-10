करीना कपूर खान की फिल्म 'दायरा' से 'सच का दायरा' गाना हुआ रिलीज

करीना ने 'सच का दायरा' को फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा बताया है, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन का कहना है कि यह गाना कहानी के भीतर एक अनोखी आवाज की तरह काम करता है।

अमित ने इस बात पर जोर दिया कि यह गीत कहानी के साथ कितना गहरा जुड़ाव रखता है, वहीं बी प्राक ने बताया कि गाने में उन्होंने ताकत और हल्की भावनाओं के बीच किस तरह तालमेल बिठाया।

गुलजार ने यह साफ किया कि उनके लिखे शब्द सच्चाई की बदलती हुई पहचान को बखूबी उकेरते हैं। 'दायरा' अब सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।