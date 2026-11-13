'दायरा' OTT पर हुई रिलीज, जानें कहां देख सकते हैं करीना और पृथ्वीराज की फिल्म

फिल्म में करीना अजूनी का किरदार निभा रही हैं। वह एक पुलिस एनकाउंटर की जांच का जिम्मा संभालती हैं, जिसमें पृथ्वीराज का किरदार, डीसीपी रमन कुमार, शामिल होता है। यह फिल्म पुलिसिंग और नैतिकता की उलझी हुई सच्चाइयों को गहराई से दिखाती है।

हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने फिल्म के बारे में कहा, "फिल्म का पहला भाग जानबूझकर धीमा रखा गया है, न कि रोमांचक।"

उन्होंने आगे कहा, "फिल्म की ताकत चौंकाने वाले दृश्यों में नहीं, बल्कि उन सवालों में है जो यह व्यवस्था और जवाबदेही पर उठाती है।"

करीना ने बताया कि उन्हें इस अलग दुनिया का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सामान्य पुलिस फिल्मों के मुकाबले ऐसा यथार्थवादी किरदार निभाना एक ताजगी भरा अनुभव था।