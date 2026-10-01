मेगन मार्कल के एडवेंट कैलेंडर ने खींचा ध्यान, अंदर छिपी हैं ये खास चीजें
मेगन मार्कल ने इंस्टाग्राम पर अपने क्रिसमस एडवेंट कैलेंडर के लॉन्च की झलक दिखाई है। इस एडवेंट कैलेंडर में उन्होंने अपने हाथों का भी खास टच दिया है।
'ऐज एवर' ब्रांड के इस कैलेंडर की कीमत 148 डॉलर है और इसमें हाथों से बनी 24 चॉकलेट्स रखी गई हैं। इन चॉकलेट्स का स्वाद मेगन की अपनी प्रोडक्ट लाइन से प्रेरित है।
हर बॉक्स पर मेगन और हैरी के मोंटेसिटो एस्टेट के डिजाइन बने हुए हैं (हां, उनके फार्म के मुर्गियों को भी इस पर जगह मिली है)। बॉक्स पर और चॉकलेट्स पर जो नंबर लिखे हैं, वे भी मेगन की हैंडराइटिंग में लगते हैं।
मेगन ने चॉकलेटियर ग्राहम के साथ मिलकर बनाया है यह कैलेंडर
इस एडवेंट कैलेंडर को चॉकलेटियर जोनाथन ग्राहम के साथ मिलकर तैयार किया गया है। यह कपल की कैलिफोर्निया की जड़ों से भी जुड़ा है, भले ही अब वे यूके चले गए हैं।
उनके बच्चे अब ब्रिटेन के स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन मेगन और हैरी अभी भी अपनी मोंटेसिटो वाली हवेली को अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि वे इस नए पड़ाव में धीरे-धीरे जम रहे हैं।