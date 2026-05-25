30 साल बाद मीनाक्षी शेषाद्रि करने जा रही धमाकेदार वापसी, खुद संभालेंगी करियर की कमान

जैकी श्रॉफ ने किया मीनाक्षी का स्वागत

इससे पहले भी मीनाक्षी को कई ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने उन सबको ठुकरा दिया था। उनका कहना है कि वे दमदार नहीं थे और अब वे ऐसे किरदारों की तलाश में हैं, जो वाकई कुछ मायने रखते हों।

खास बात यह है कि मीनाक्षी अपनी वापसी खुद ही संभाल कर रही हैं, उन्होंने कोई एजेंट नहीं रखा है। उन्होंने अपनी वापसी का यह ऐलान एक वीडियो के जरिए किया।

मीनाक्षी ने अपने इस नए सफर को 'आशा, जुनून और सकारात्मकता के साथ' नाम दिया है और अपने प्रशंसकों से ढेर सारा आशीर्वाद भी मांगा है।

उनके साथ काम कर चुके अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी मीनाक्षी की वापसी का स्वागत किया है। उनकी वापसी की खबर से पुराने फैंस के बीच काफी उत्सुकता देखी जा रही है।