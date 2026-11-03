मेधा राणा 'सनकी' में अहान शेट्टी के साथ करेंगी रोमांस, जल्द जारी होगा पहला लुक

'बॉर्डर 2' के बाद मेधा ने 'सनकी' को सोच-समझकर चुना है। उन्हें इसकी पटकथा काफी पसंद आई है।

अपने किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए वह पिछले 2 महीनों से वर्कशॉप में कड़ी मेहनत कर रही हैं। देसाई, जो 'रुस्तम' और 'मिशन रानीगंज' जैसी फिल्में बना चुके हैं, इस फिल्म में एक्शन और रोमांस का शानदार मेल दिखाना चाहते हैं।

फिल्म में राणा और शेट्टी मुख्य किरदारों में हैं।