आध्यात्मिक थ्रिलर 'माया सत्य भ्रम' का पोस्टर हुआ जारी, इस चीज का राज सुलझाएगी फिल्म
'माया सत्य भ्रम' का नया पोस्टर जारी हो गया है। यह एक ऐसे आध्यात्मिक थ्रिलर की झलक देता है, जिसमें अलौकिक रहस्य, आध्यात्मिकता और साइंस फिक्शन के कुछ अंश देखने को मिलेंगे।
समिक रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी कोलकाता में 2 रहस्यमय गायब होने की घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है।
इनमें एक पुलिस अधिकारी का बेटा गायब हो जाता है, वहीं दूसरी ओर एक स्वीडिश शोधकर्ता, जो शमन पर रिसर्च कर रही थी, वह भी अचानक लापता हो जाती है।
यह फिल्म दर्शकों को विश्वास और वास्तविकता से जुड़े कई सवालों के बीच लाकर खड़ा कर देती है।
'त्रिलोकदर्शि बाबा' विश्वास की छेड़ता है बहस
फिल्म के केंद्र में त्रिलोकदर्शि बाबा नामक एक रहस्यमयी शख्सियत है। गायब होने की इन घटनाओं में उनकी भूमिका को लेकर विश्वास और सच्चाई के बीच गहरी बहस छिड़ जाती है।
फिल्म में प्रियंका सरकार, सोहम मजूमदार, सनत चट्टोपाध्याय, परण बंदोपाध्याय और अलेक्जेंड्रा टेलर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में डरावनी ऑडियो रिकॉर्डिंग और कई उलझी हुई कहानियों को पिरोया गया है।
'माया सत्य भ्रम' ने बिश्केक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल जैसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पहले ही खूब तारीफें बटोरी हैं।
रॉय चौधरी ने आस्था और लोककथाओं से ली प्रेरणा
रॉय चौधरी बताते हैं कि भारत में आस्था, लोककथाओं और तर्क के एक साथ मौजूद होने की अवधारणा ने ही उन्हें यह फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया।
फिल्म में दिखाई गई इन अनसुलझी घटनाओं का सीधा संबंध एक रहस्यमयी शख्सियत से है। फिल्म का पोस्टर रहस्य और आध्यात्मिकता के इस मेल को बेहतरीन तरीके से दिखाता है।