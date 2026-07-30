आध्यात्मिक थ्रिलर 'माया सत्य भ्रम' का पोस्टर हुआ जारी, इस चीज का राज सुलझाएगी फिल्म

'माया सत्य भ्रम' का नया पोस्टर जारी हो गया है। यह एक ऐसे आध्यात्मिक थ्रिलर की झलक देता है, जिसमें अलौकिक रहस्य, आध्यात्मिकता और साइंस फिक्शन के कुछ अंश देखने को मिलेंगे।

समिक रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी कोलकाता में 2 रहस्यमय गायब होने की घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है।

इनमें एक पुलिस अधिकारी का बेटा गायब हो जाता है, वहीं दूसरी ओर एक स्वीडिश शोधकर्ता, जो शमन पर रिसर्च कर रही थी, वह भी अचानक लापता हो जाती है।

यह फिल्म दर्शकों को विश्वास और वास्तविकता से जुड़े कई सवालों के बीच लाकर खड़ा कर देती है।