'टॉक्सिक' के आगे 'माया सत्य भ्रम' बेबस? बंगाली फिल्मों को स्क्रीन न मिलने पर मचा हंगामा

अभिनेता सोहम मजूमदार ने इस हालात को अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के नियमों के मुताबिक बंगाली फिल्मों को प्राइम टाइम स्लॉट मिलने चाहिए।

पहली बार फिल्म निर्माता कर रहे निर्देशक समीक रॉय चौधरी ने बताया कि इंडिपेंडेंट बंगाली फिल्मों को हमेशा ऐसी दिक्कतें आती रही हैं।

सोशल मीडिया पर एक अभियान चलने के बाद PVR आईनॉक्स ने ज्यादा प्राइम टाइम स्लॉट देने का वादा तो किया था, लेकिन समीक अब भी चाहते हैं कि सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता हो और सभी फिल्मों को स्क्रीन तक बराबर पहुंच मिले, ताकि उनकी जैसी फिल्में भी दर्शकों तक आसानी से पहुंच सकें।