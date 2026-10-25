'सनम तेरी कसम' की हीरोइन मावरा होकेन बनीं मां, घर आया नन्हा राजकुमार, वीडियो वायरल

इस दिल को छू लेने वाले वीडियो में मावरा और अमीर गिलानी की जिंदगी के इस खास पल की झलक देखने को मिली। वीडियो में अमीर अपने नवजात बेटे के पास बैठकर उसके कान में अजान पढ़ते नजर आ रहे हैं। दोनाें ने अपने बेटे का नाम सैयद अजमार हुसैन कमाल गिलानी रखा है। उन्होंने प्यार से उसे ‘अजमार’ कहा है, जिसका मतलब शेर होता है। मावरा और अमीर ने अपने बेटे को अपना सबसे अनमोल खजाना और परिवार का गौरव बताया। इस खुशखबरी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और साथी कलाकार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।



