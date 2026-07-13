'द ओडिसी' की शूटिंग में आईं बड़ी मुश्किलें, मैट डेमन ने क्रिस्टोफर नोलेन को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा
मनोरंजन
मैट डेमन ने बताया कि क्रिस्टोफर नोलेन की नई फिल्म 'द ओडिसी' की शूटिंग कितनी मुश्किल रही। फिल्म की शूटिंग 6 देशों में हुई, जहां असली सेट और आईमैक्स कैमरे इस्तेमाल किए गए।
ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत कम किया गया, जिसकी वजह से अभिनेता और क्रू को खराब मौसम, ऊबड़-खाबड़ जमीन और बड़े लकड़ी के जहाज पर सफर के दौरान समुद्री बीमारी जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
लेकिन मैट डेमन ने बताया कि इन सब मुश्किलों के बावजूद क्रिस्टोफर ने कभी शिकायत नहीं की और हर चुनौती में टीम के साथ खड़े रहे। उनके इसी रवैये ने पूरी टीम का हौसला बनाए रखा।
ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत कम किया गया, जिसकी वजह से अभिनेता और क्रू को खराब मौसम, ऊबड़-खाबड़ जमीन और बड़े लकड़ी के जहाज पर सफर के दौरान समुद्री बीमारी जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
लेकिन मैट डेमन ने बताया कि इन सब मुश्किलों के बावजूद क्रिस्टोफर ने कभी शिकायत नहीं की और हर चुनौती में टीम के साथ खड़े रहे। उनके इसी रवैये ने पूरी टीम का हौसला बनाए रखा।
'द ओडिसी' में ऐनी हैथवे और टॉम हॉलैंड मुख्य हैं भूमिका में
यह फिल्म होमर की मशहूर क्लासिक कविता पर आधारित है। फिल्म में ऐनी हैथवे पेनेलोप का किरदार निभा रही हैं, वहीं टॉम हॉलैंड टेलीमेकस की भूमिका में दिखेंगे।
तो अगर आप यह फिल्म देखना चाहते हैं, तो 17 जुलाई 2026 की तारीख अपने कैलेंडर में नोट कर लें, क्योंकि इसी दिन यह फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी।