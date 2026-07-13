'द ओडिसी' की शूटिंग में आईं बड़ी मुश्किलें, मैट डेमन ने क्रिस्टोफर नोलेन को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा मनोरंजन Jul 13, 2026

मैट डेमन ने बताया कि क्रिस्टोफर नोलेन की नई फिल्म 'द ओडिसी' की शूटिंग कितनी मुश्किल रही। फिल्म की शूटिंग 6 देशों में हुई, जहां असली सेट और आईमैक्स कैमरे इस्तेमाल किए गए।

ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत कम किया गया, जिसकी वजह से अभिनेता और क्रू को खराब मौसम, ऊबड़-खाबड़ जमीन और बड़े लकड़ी के जहाज पर सफर के दौरान समुद्री बीमारी जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

लेकिन मैट डेमन ने बताया कि इन सब मुश्किलों के बावजूद क्रिस्टोफर ने कभी शिकायत नहीं की और हर चुनौती में टीम के साथ खड़े रहे। उनके इसी रवैये ने पूरी टीम का हौसला बनाए रखा।