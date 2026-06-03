मास्टरशेफ पंकज भदौरिया का भावुक वीडियो, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद महिलाओं को दी ये अहम सलाह मनोरंजन Jun 03, 2026

मास्टरशेफ इंडिया जीतने वाली पंकज भदौरिया ने अपने प्रशंसकों को एक दिल छू लेने वाले वीडियो के जरिए बताया है कि वे ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद अब स्वस्थ हो रही हैं।

इस वीडियो में उन्होंने सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा, 'आप सबने मुझे बहुत प्यार और समर्थन दिया है। आपकी दुआओं की वजह से मैं अब ठीक होने की राह पर हूं। भगवान की कृपा से मेरी सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हुई।'

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि उनकी सर्जरी सफल रही।