मैरी कॉम कानूनी पचड़े में फंसी

मैरी कॉम की बढ़ीं मुश्किलें, पूर्व पति ऑनलर ने ठोका आपराधिक मानहानि का केस

लेखन ज्योति सिंह 06:11 pm Oct 07, 202606:11 pm

क्या है खबर?

ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम इस वक्त रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रही हैं। इस बीच, खबर है कि उनके पूर्व पति ऑनलर कॉम ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। बताया जा रहा है कि ओन्लर ने अपनी पूर्व पत्नी पर टीवी और अन्य सार्वजनिक मंचों द्वारा उनके बारे में अपमानजनक और नुकसानदेह बयान दिए जाने का आरोप लगाया है।