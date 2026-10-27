प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर मैरी कॉम बोलीं- वो कहानी असली नहीं, मेरा संघर्ष उससे बड़ा

मैरी ने बताया कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनकी जिंदगी में प्यार के लिए जगह होगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वह भविष्य में तय करेंगी।

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि मैरी ने 2005 में फुटबॉलर ऑनलर कॉम से शादी की थी। हालांकि, 2023 में आपसी सहमति से उनका तलाक हो गया।

दोनों के 4 बच्चे हैं, जिनमें से जुड़वां लड़के, एक और बेटा और गोद ली हुई एक बेटी है।