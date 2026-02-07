'मैरी कॉम' के कोच और नेपाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील थापा का निधन

सुनील ने काठमांडू के थापाथली स्थित नॉर्विक अस्पताल में 7 फरवरी 2026 को अंतिम सांस ली। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, अभिनेता को शनिवार सुबह अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने सुबह करीब 8 बजे ECG करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु का प्राथमिक कारण कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) माना जा रहा है। उनके निधन की खबर मिलते ही फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

करियर

अभिनय से पहले फुटबॉल और पत्रकारिता में आजमाया हाथ

सुनील का व्यक्तित्व केवल अभिनय तक सीमित नहीं था। एक्टिंग में आने से पहले वे एक सफल मॉडल और पेशेवर फुटबॉलर थे, जिन्होंने मुंबई के कई क्लबों के लिए फुटबॉल खेली। इतना ही नहीं, उन्होंने फोटो पत्रकार के रूप में भी काम किया और 1974 में भूटान के राज्याभिषेक को कवर किया था। नेपाली सिनेमा में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में कीं, लेकिन फिल्म 'चिनो' में उनके 'राते कायला' के किरदार ने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे खूंखार विलेन बना दिया।