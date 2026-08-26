'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, फैंस के लिए फिर से लौटी पुरानी यादें
मनोरंजन
मार्वल स्टूडियोज अपनी सुपरहिट फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' को एक नए ट्रेलर के साथ दोबारा सिनेमाघरों में ला रहा है। इस नए ट्रेलर का नाम 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' है।
यह फिल्म 25 सितंबर, 2026 को फिर से रिलीज होगी। इस बार फैंस को थैनोस से हुई जबरदस्त लड़ाई और इन्फिनिटी सागा के उन भावुक विदाई पलों को दोबारा जीने का मौका मिलेगा।
ट्रेलर में दिखेगी 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की खास झलकियां
इस ट्रेलर में 'एंडगेम' के पुराने यादगार पल दिखाए गए हैं। साथ ही, इसमें 18 दिसंबर को आने वाली फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की भी एक खास झलक देखने को मिलेगी।
अगर आप इसे IMAX या इन्फिनिटी विजन-सर्टिफाइड सिनेमाघरों में देखते हैं, तो ही आपको 'डूम्सडे' की यह खास झलक मिल पाएगी।
यह दोबारा रिलीज ओरिजिनल सागा को इस अगले चैप्टर से जोड़ेगी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर रूसो ब्रदर्स के निर्देशन में डॉक्टर डूम के किरदार में वापसी करेंगे।