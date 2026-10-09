मार्वल ने 2028 में अपनी नई सीरीज 'जोडिएक' रिलीज करने का किया ऐलान
मनोरंजन
मार्वल ने अभी-अभी अपनी नई लाइव-एक्शन स्पाई सीरीज 'जोडिएक' का ऐलान किया है। यह डिज्नी+ पर साल 2028 में आएगी।
इसका खुलासा आज न्यूयॉर्क कॉमिक-कॉन में हुआ। यह 'आयरनहार्ट' के बाद मार्वल का पहला नया शो होगा।
इसकी शूटिंग अगले साल लंदन में शुरू होगी और जल्द ही कलाकारों का चुनाव भी शुरू हो जाएगा। हालांकि, मार्वल ने अभी इसकी कहानी को राज रखा है।
मार्वल टीवी की रणनीति में हुए बदलाव
मार्वल अपनी टीवी रणनीति में बदलाव कर रहा है और इसी के साथ 'जोडिएक' लॉन्च होगी। इस महीने 'विजनक्वेस्ट' के साथ 'वांडविजन' खत्म हो रही है, जिसमें पॉल बेटनी मुख्य भूमिका में हैं।
अगले साल 'डेयरडेविल: बोर्न अगेन' का भी अंत हो जाएगा, जिसके बाद 'लुक केज' और 'आयरन फिस्ट' के साथ 'डिफेंडर्स' फिर से एक साथ नजर आएंगे।
वहीं, 'वंडर मैन' को पहले दूसरे सीजन के लिए हरी झंडी मिली थी, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है।