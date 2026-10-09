मार्वल ने दर्शकों को दिया तोहफा, 'जॉम्बीज' और 'जोडियाक' समेत इन नए शोज का किया ऐलान

लाइव-एक्शन सीरीज 'जोडियाक' के लिए अभी कलाकारों का चुनाव चल रहा है और इसे 2028 में रिलीज करने की योजना है।

3 स्पेशल 'मार्वल जॉम्बीज' शो, जो हैलोवीन थीम पर आधारित होंगे, उनका शेड्यूल भी आ गया है। इन शो में 'विंटर सोल्जर' (2027), 'फिस्ट ऑफ खोंशू' (2028) और 'द लास्ट गार्डियन' (2029) शामिल हैं।

फैंस को 'एक्स-मेन '97' के तीसरे सीजन, 'योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडर-मैन' के दूसरे सीजन (जो 13 जनवरी, 2027 को आएगा) और 'डेयरडेविल: बॉर्न अगेन' की भी झलकियां देखने को मिलीं।

इसके अलावा, पॉल बेट्टनी की मुख्य भूमिका वाली सीरीज 'विजनक्वेस्ट' भारत में 14 अक्टूबर को जियोसिनेमा पर कई भाषाओं में उपलब्ध होगी।