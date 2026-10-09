मार्वल ने दर्शकों को दिया तोहफा, 'जॉम्बीज' और 'जोडियाक' समेत इन नए शोज का किया ऐलान
मार्वल ने अभी-अभी न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में अपनी नई फिल्मों और शो की सूची जारी की है। कई नई सीरीज और खास शो जल्द ही जियो हॉटस्टार पर आने वाले हैं।
इसमें खास हैं लाइव-एक्शन सीरीज 'जोडियाक', 'मार्वल ज़ॉम्बीज' की और कहानियां। साथ ही, वापस आ रहे पसंदीदा शो जैसे 'एक्स-मेन '97' और 'योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडर-मैन' की पहली झलक भी देखने को मिली।
मार्वल ने बताया 'जोडियाक' की कास्टिंग और रिलीज का शेड्यूल
लाइव-एक्शन सीरीज 'जोडियाक' के लिए अभी कलाकारों का चुनाव चल रहा है और इसे 2028 में रिलीज करने की योजना है।
3 स्पेशल 'मार्वल जॉम्बीज' शो, जो हैलोवीन थीम पर आधारित होंगे, उनका शेड्यूल भी आ गया है। इन शो में 'विंटर सोल्जर' (2027), 'फिस्ट ऑफ खोंशू' (2028) और 'द लास्ट गार्डियन' (2029) शामिल हैं।
फैंस को 'एक्स-मेन '97' के तीसरे सीजन, 'योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडर-मैन' के दूसरे सीजन (जो 13 जनवरी, 2027 को आएगा) और 'डेयरडेविल: बॉर्न अगेन' की भी झलकियां देखने को मिलीं।
इसके अलावा, पॉल बेट्टनी की मुख्य भूमिका वाली सीरीज 'विजनक्वेस्ट' भारत में 14 अक्टूबर को जियोसिनेमा पर कई भाषाओं में उपलब्ध होगी।