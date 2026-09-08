मारी सेल्वराज की फिल्म 'मंजनथी' की शूटिंग हुई शुरू, जानिए कौन-कौन से अभिनेता आएंगे नजर
निर्देशक मारी सेल्वराज ने अपनी नई फिल्म 'मैनजनाथी' की शूटिंग 7 सितंबर, 2026 को पारंपरिक शुभारंभ के साथ शुरू कर दी है। इस फिल्म की कहानी महिलाओं के जीवन पर आधारित है।
इसमें उनके एहसासों, जज्बातों और ख्वाहिशों को दिखाया जाएगा। फिल्म की कहानी तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों से शुरू होती है।
दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का नाम 'आनंद विकटन' पत्रिका में छपी एक कहानी से लिया गया है।
'मैनजनाथी' कब होगी रिलीज?
'मैनजनाथी' में कलाकारों और तकनीशियनों की एक दमदार टीम एक साथ आई है। इसमें कथिर (जो 'पेरियेरूम पेरुमल' के बाद सेल्वराज के साथ दोबारा जुड़ रहे हैं), प्रियंका मोहन, कायडू लोहार, पूर्णिमा रवि, विधू और 'काका मुट्टई' से जे. विग्नेश जैसे कलाकार शामिल हैं।
महान संगीतकार इलैयाराजा इस फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं, यह पहली बार है जब वह सेल्वराज के साथ काम कर रहे हैं।
सिनेमैटोग्राफर एझिल अरसू के और एडिटर सेल्वा आरके तकनीकी टीम का हिस्सा हैं। यह फिल्म 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है।