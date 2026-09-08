मारी सेल्वराज की फिल्म 'मंजनथी' की शूटिंग हुई शुरू, जानिए कौन-कौन से अभिनेता आएंगे नजर

'मैनजनाथी' में कलाकारों और तकनीशियनों की एक दमदार टीम एक साथ आई है। इसमें कथिर (जो 'पेरियेरूम पेरुमल' के बाद सेल्वराज के साथ दोबारा जुड़ रहे हैं), प्रियंका मोहन, कायडू लोहार, पूर्णिमा रवि, विधू और 'काका मुट्टई' से जे. विग्नेश जैसे कलाकार शामिल हैं।

महान संगीतकार इलैयाराजा इस फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं, यह पहली बार है जब वह सेल्वराज के साथ काम कर रहे हैं।

सिनेमैटोग्राफर एझिल अरसू के और एडिटर सेल्वा आरके तकनीकी टीम का हिस्सा हैं। यह फिल्म 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है।