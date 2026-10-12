मराठी अभिनेत्री और लावणी की दिग्गज मधु कांबिकर का हुआ निधन, 73 की उम्र में ली आखिरी सांस

मधु को 'एक होता विदूषक' और 'येऊ का घरात' जैसी फिल्मों में निभाए अपने किरदारों के लिए जाना जाता था। इसके साथ ही, उनकी जोशीली लावणी प्रस्तुतियां भी दर्शकों को खूब पसंद आती थीं।

'भरला आभाळ पासवी पाहुणा गन बाई' जैसे गाने आज भी उनकी पहचान बने हुए हैं। साल 2018 में उन्हें ZEE चित्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे उनकी बहू शीतल जाधव ने स्वीकार किया था।

उनके निधन की खबर आने के बाद, हर तरफ से श्रद्धांजलि संदेश आने लगे हैं।