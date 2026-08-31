कैलाश मानसरोवर से आईं मानसी पारेख ने सुनाई खौफनाक दास्तान, कैसे बची जान?
अभिनेत्री मानसी पारेख नेपाल-तिब्बत सीमा पर हुए एक भयानक अनुभव के बाद मुंबई लौट आई हैं।
दरअसल, 26 अगस्त को उनकी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उस इलाके में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस कुदरती आफत ने पूरे क्षेत्र में 919 लोगों की जान ले ली और कई यात्रियों को वहां फंसा दिया।
सड़कें टूट जाने की वजह से उन लोगों के लिए वहां से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया था।
मानसी ने वापसी की मुश्किल यात्रा के वीडियो किए साझा
मानसी ने सोशल मीडिया पर अपनी मुश्किलों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने लिखा कि उनके लिए पिछले कुछ दिन बहुत भारी थे।
उनके ग्रुप को चीन के न्यलम में भूस्खलन की वजह से घंटों तक फंसे रहना पड़ा, क्योंकि मलबे ने उनकी बस का रास्ता रोक दिया था।
इसके बाद नेपाल सीमा पर उन्हें एक और लैंडस्लाइड वाली जगह को पैदल ही पार करना पड़ा, ताकि आगे जाने के लिए कोई दूसरा साधन मिल सके।
वहां से काठमांडू तक का 4 घंटे का बस सफर भी काफी मुश्किलों भरा रहा और इन सब परेशानियों के बाद ही वे अपने घर लौट पाईं।
मानसी ने तबाही का एक वीडियो भी साझा किया है, साथ ही अपनी यात्रा के शुरुआत का एक और वीडियो भी दिखाया। उन्होंने अपने परिवार से मिलकर मिली राहत और खुशी का भी इजहार किया।