कैलाश मानसरोवर से आईं मानसी पारेख ने सुनाई खौफनाक दास्तान, कैसे बची जान?

मानसी ने सोशल मीडिया पर अपनी मुश्किलों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने लिखा कि उनके लिए पिछले कुछ दिन बहुत भारी थे।

उनके ग्रुप को चीन के न्यलम में भूस्खलन की वजह से घंटों तक फंसे रहना पड़ा, क्योंकि मलबे ने उनकी बस का रास्ता रोक दिया था।

इसके बाद नेपाल सीमा पर उन्हें एक और लैंडस्लाइड वाली जगह को पैदल ही पार करना पड़ा, ताकि आगे जाने के लिए कोई दूसरा साधन मिल सके।

वहां से काठमांडू तक का 4 घंटे का बस सफर भी काफी मुश्किलों भरा रहा और इन सब परेशानियों के बाद ही वे अपने घर लौट पाईं।

मानसी ने तबाही का एक वीडियो भी साझा किया है, साथ ही अपनी यात्रा के शुरुआत का एक और वीडियो भी दिखाया। उन्होंने अपने परिवार से मिलकर मिली राहत और खुशी का भी इजहार किया।