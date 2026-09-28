मनोज तिवारी ने बेटी रीति के 'बिग बॉस' में हिस्सा लेने में दखल देने की बात नकारी

रीति तब मुश्किल में फंस गईं जब एक रैप बैटल टास्क के दौरान उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस वजह से उनके कई कमेंट्स को TV पर म्यूट करना पड़ा।

रीति ने अपनी सफाई में कहा कि ये शब्द रैप की तुकबंदी के लिए थे, लेकिन शो के होस्ट सलमान खान ने फिर भी उनके बर्ताव पर सवाल उठाए।

सलमान ने यह भी पूछा कि क्या परिवार के नाम का या उनकी पहुँच का इसमें कोई भूमिका है। 'वीकेंड का वार' के दौरान यह मामला काफी चर्चा में रहा।