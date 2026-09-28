मनोज तिवारी ने बेटी रीति के 'बिग बॉस' में हिस्सा लेने में दखल देने की बात नकारी
मनोरंजन
मनोज तिवारी ने उन अफवाहों पर अपनी बात रखी है, जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी रीति को 'बिग बॉस 20' में लाने के लिए अपने रुतबे का इस्तेमाल किया।
मनोज का कहना है कि उन्हें तो यह भी खबर नहीं थी कि रीति इस शो का हिस्सा बन गई है। उन्होंने 'बिग बॉस' को सिर्फ एक मनोरंजन का शो बताया, जिस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तीखे शब्दों के इस्तेमाल पर मनोज की बेटी को कही गई ये बात
रीति तब मुश्किल में फंस गईं जब एक रैप बैटल टास्क के दौरान उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस वजह से उनके कई कमेंट्स को TV पर म्यूट करना पड़ा।
रीति ने अपनी सफाई में कहा कि ये शब्द रैप की तुकबंदी के लिए थे, लेकिन शो के होस्ट सलमान खान ने फिर भी उनके बर्ताव पर सवाल उठाए।
सलमान ने यह भी पूछा कि क्या परिवार के नाम का या उनकी पहुँच का इसमें कोई भूमिका है। 'वीकेंड का वार' के दौरान यह मामला काफी चर्चा में रहा।