'पति पत्नी और पंगा 2' में दिखेगी मनोज तिवारी और सुरभि की जोड़ी, ये बड़े टीवी सितारे भी आ सकते हैं नजर
मनोरंजन
रियलिटी शो के फैंस के लिए एक दिलचस्प खबर है। भोजपुरी अभिनेता और नेता मनोज तिवारी अपनी पत्नी सुरभि के साथ शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के दूसरे सीजन में नजर आ सकते हैं। शो में दोनों की निजी जिंदगी और रिश्ते से जुड़े कई अनदेखे पहलू सामने आ सकते हैं। मनोज और सुरभि शो में साथ मिलकर रिश्ते से जुड़े अलग-अलग टास्क करते भी दिखाई देंगे।
शो से जुड़े सकती हैं ये स्टार जाेड़ियां
इतना ही नहीं, दिव्यांका त्रिपाठी दहिया-विवेक दहिया, राहुल वैद्य-दिशा परमार और अर्जुन बिजलानी-नेहा स्वामी जैसी कई जानी-मनी जाेड़ियों के नाम भी शो से जोड़े जा रहे हैं। हालांकि, इनकी भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अगर ये सितारे शो का हिस्सा बनते हैं तो दर्शकों को उनके रिश्ते और आपसी तालमेल की झलक देखने को मिलेगी।