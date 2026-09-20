'पति पत्नी और पंगा 2' में दिखेगी मनोज तिवारी और सुरभि की जोड़ी, ये बड़े टीवी सितारे भी आ सकते हैं नजर

रियलिटी शो के फैंस के लिए एक दिलचस्प खबर है। भोजपुरी अभिनेता और नेता मनोज तिवारी अपनी पत्नी सुरभि के साथ शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के दूसरे सीजन में नजर आ सकते हैं। शो में दोनों की निजी जिंदगी और रिश्ते से जुड़े कई अनदेखे पहलू सामने आ सकते हैं। मनोज और सुरभि शो में साथ मिलकर रिश्ते से जुड़े अलग-अलग टास्क करते भी दिखाई देंगे।