मनोज मुंतशिर 'आदिपुरुष' पर बोले- पता नहीं किस धुन में लिखे डायलॉग, सोचकर शर्म आती है

फिल्म के संवादों पर हुई आलोचनाओं पर बात कर लेखक ने आगे कहा, "अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे शर्म आती है कि मैंने वे डायलॉग लिखे थे। पता नहीं किस धुन में मैंने वे डायलॉग लिख दिए।"

जून 2023 में आई हुई फिल्म 'आदिपुरुष' महाकाव्य रामायण पर आधारित है। हालांकि, रिलीज के बाद इस पौराणिक कथा को गलत तरीके से पेश करने के कारण फिल्म को दर्शकों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा था।