'रामायण' से 'आदिपुरुष' की तुलना पर भड़के मनोज मुंतशिर- मैंने श्रीराम के लिए कव्वालियां नहीं लिखीं

लेखन नेहा शर्मा 05:27 pm Oct 28, 202605:27 pm

क्या है खबर?

एआर रहमान और हंस जिमर के संगीत से सजे 'रामायण पार्ट 1' के गानों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, जहां शुरुआती आलोचना के बाद दर्शक अब इनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच साल 2023 की फ्लॉप फिल्म 'आदिपुरुष' के गीतकार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने अपनी फिल्म के गानों की तुलना 'रामायण' से होने पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने वाली 'आदिपुरुष' को दर्शकों का भारी विरोध सहना पड़ा था।