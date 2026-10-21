मनोज बाजपेयी की 'गजब रात' की OTT रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की हुई घोषणा
मनोज बाजपेयी अभिनीत थ्रिलर फिल्म 'गजब रात' के लिए दर्शक तैयार हो जाएं। यह फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
फिल्म की कहानी में एक भ्रष्ट दिल्ली पुलिसवाला है, जिसे सड़क पर एक घायल लड़की मिलती है। इसके बाद वह एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश में उलझ जाता है।
मनोज के साथ नुसरत भरूचा, साकिब सलीम और दिव्या दत्ता भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।
'गजब रात' से रितेश कर रहे हैं निर्देशन में डेब्यू
यह फिल्म रितेश शाह के निर्देशन की पहली फिल्म है। उन्होंने इसे लिखा और इसका सह-निर्माण भी किया है। फिल्म की पूरी कहानी एक ही रात में घटती है, जो काफी रोमांचक होगी।
इसलिए इसमें भरपूर सस्पेंस देखने को मिलेगा। मनोज ने बताया कि वह इस बात को लेकर खास उत्साहित हैं कि कैसे यह फिल्म मुश्किल नैतिक दुविधाओं को दिखाती है और दर्शकों को आखिर तक उलझाए रखती है।
अगर आपको दमदार कास्ट वाली तेज-तर्रार थ्रिलर पसंद आती हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें।