मनोज बाजपेयी की 'गजब रात' की OTT रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की हुई घोषणा

यह फिल्म रितेश शाह के निर्देशन की पहली फिल्म है। उन्होंने इसे लिखा और इसका सह-निर्माण भी किया है। फिल्म की पूरी कहानी एक ही रात में घटती है, जो काफी रोमांचक होगी।

इसलिए इसमें भरपूर सस्पेंस देखने को मिलेगा। मनोज ने बताया कि वह इस बात को लेकर खास उत्साहित हैं कि कैसे यह फिल्म मुश्किल नैतिक दुविधाओं को दिखाती है और दर्शकों को आखिर तक उलझाए रखती है।

अगर आपको दमदार कास्ट वाली तेज-तर्रार थ्रिलर पसंद आती हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें।