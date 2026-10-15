मनोज बाजपेयी की थ्रिलर को मिला नया नाम, जानिए क्या होगी इसकी कहानी?

इस फिल्म को रितेश शाह ने निर्देशित किया है। कहानी एक रात की है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी को कई बड़े नैतिक फैसलों से जूझना पड़ता है।

खास बात यह है कि मनोज करीब 10 साल बाद निर्देशक नीरज पांडे के साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म में साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय और दिव्या दत्ता भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

नीरज ने बताया कि वे एक ऐसी कहानी कहना चाहते थे जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करे और उन्हें अंत तक बांधे रखे।

वहीं, रितेश का कहना है कि सिर्फ एक रात की सेटिंग रखने से कहानी में तुरंत माहौल बनाने और दांव धीरे-धीरे बढ़ाने में मदद मिली।